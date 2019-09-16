Трамп считает военные действия США пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco

Президента спросили, могут ли военные действия Соединенных Штатов, которые приведут к гибели людей, быть пропорциональным ответом на атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. “Я думаю, что они были бы такими”, — сказал он.

До этого Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

“Мы рассматриваем это в данный момент, — сказал он, отвечая на вопрос, считают ли США Иран виновным по атаке. — Как только мы узнаем (точно), дадим вам знать”. “США не хотят ни с кем войны. У нас лучшее оружие в мире, (мы) потратили за последнее время (на оружие) 1,5 трлн долларов, — продолжил Трамп. — У нас лучшее оборудование, ракеты, истребители ... Ни с кем не хотим войны, но мы лучше подготовлены. Однако, как я сказал, мы хотим избежать этого”.

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Напомним, ранее Трамп дал разрешение при необходимости задействовать имеющиеся у страны в наличии стратегические резервы нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.