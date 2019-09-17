Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-300 и С-400

“Что касается помощи Саудовской Аравии... Чтобы защитить „свой род“, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент (Турции Тайип) Эрдоган, закупив в России новейшие комплексы ПВО С-400 „Триумф“. Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии”, — подчеркнул Путин.

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Напомним, ранее Вашингтон обвинял Турцию, которая является союзником по Североатлантическому альянсу (НАТО), в том, что приобретение систем С-400 может предоставить россиянам информацию об уязвимых местах нового американского боевого самолета F-35.

Из-за того, что Анкара отказывалась прислушиваться к уговорам, предупреждениям и угрозам Вашингтона, администрация Дональда Трампа вычеркнула Турцию по программе F-35.

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Напомним, в ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второй по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя повстанцы из йеменского движения “Ансар Аллах” (хуситы).

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