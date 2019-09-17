Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-300 и С-400

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60871 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111586 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103417 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110409 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119746 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148325 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148699 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140470 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-300 и С-400

Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-300 и С-400

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-300 и С-400 на фоне атаки на саудовскую национальную нефтяную компанию Saudi Aramco. Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС, передает УНН.

“Что касается помощи Саудовской Аравии... Чтобы защитить „свой род“, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент (Турции Тайип) Эрдоган, закупив в России новейшие комплексы ПВО С-400 „Триумф“. Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии”, — подчеркнул Путин.

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Напомним, ранее Вашингтон обвинял Турцию, которая является союзником по Североатлантическому альянсу (НАТО), в том, что приобретение систем С-400 может предоставить россиянам информацию об уязвимых местах нового американского боевого самолета F-35.

Из-за того, что Анкара отказывалась прислушиваться к уговорам, предупреждениям и угрозам Вашингтона, администрация Дональда Трампа вычеркнула Турцию по программе F-35.

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Напомним, в ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второй по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Ответственность за эту акцию взяли на себя повстанцы из йеменского движения “Ансар Аллах” (хуситы).

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