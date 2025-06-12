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путін заявив про створення у росії військ безпілотних систем

Київ • УНН

 • 828 перегляди

У рф, за словами путіна, створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ. російський диктатор хоче забезпечити їх максимально швидке та якісне розгортання і розвиток.

путін заявив про створення у росії військ безпілотних систем

Російський диктатор володимир путін заявив, що в росії створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ, передає УНН.

Безпілотники активно використовуються для розвідки, для контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, для мінування та розмінування місцевості. Ефективність їхнього застосування постійно зростає. У зв'язку з цим зазначу, що зараз у нас створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ. І треба забезпечити їх максимально швидке та якісне розгортання і розвиток 

- сказав путін.

За його словами, росія "накопичила хороший досвід для створення такого роду військ".

Загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. Ба більше, мені здається, що ми накопичили хороший досвід, для того щоб створити цей рід військ. Мова про підготовку кадрів, про виробництво, постачання сучасних апаратів, здатних посилити бойові можливості наших військ 

- додав путін.

Нагадаємо

У травні минулого року Кабінет Міністрів України підтримав створення окремого виду Збройних сил під назвою "Сили безпілотних систем" для ефективного використання безпілотних систем у повітрі, на суші та на морі для стратегічної, оперативної та тактичної переваги над росією.

Тоді ж у червні Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки й оборони "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".

Павло Башинський

Павло Башинський

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