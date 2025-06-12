путін заявив про створення у росії військ безпілотних систем

Російський диктатор володимир путін заявив, що в росії створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ, передає УНН.

Безпілотники активно використовуються для розвідки, для контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, для мінування та розмінування місцевості. Ефективність їхнього застосування постійно зростає. У зв'язку з цим зазначу, що зараз у нас створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ. І треба забезпечити їх максимально швидке та якісне розгортання і розвиток