путин заявил о создании в россии войск беспилотных систем
Киев • УНН
В рф, по словам путина, создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. российский диктатор хочет обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.
Российский диктатор владимир путин заявил, что в россии создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, передает УНН.
Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно возрастает. В связи с этим отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие
По его словам, россия "накопила хороший опыт для создания такого рода войск".
В целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь запаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставке современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск
Напомним
В мае прошлого года Кабинет Министров Украины поддержал создание отдельного вида Вооруженных сил под названием "Силы беспилотных систем" для эффективного использования беспилотных систем в воздухе, на суше и на море для стратегического, оперативного и тактического преимущества над россией.
Тогда же в июне Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны "О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил".