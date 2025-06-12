путин заявил о создании в россии войск беспилотных систем

Российский диктатор владимир путин заявил, что в россии создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, передает УНН.

Беспилотники активно используются для разведки, для контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, для минирования и разминирования местности. Эффективность их применения постоянно возрастает. В связи с этим отмечу, что сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск. И надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие - сказал путин.

По его словам, россия "накопила хороший опыт для создания такого рода войск".

В целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь запаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск. Речь о подготовке кадров, о производстве, поставке современных аппаратов, способных усилить боевые возможности наших войск - добавил путин.

Напомним

В мае прошлого года Кабинет Министров Украины поддержал создание отдельного вида Вооруженных сил под названием "Силы беспилотных систем" для эффективного использования беспилотных систем в воздухе, на суше и на море для стратегического, оперативного и тактического преимущества над россией.

Тогда же в июне Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны "О создании в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил".