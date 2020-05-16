Путін вкотре похвалився зброєю, якої “не має жодна інша країна”

“Це факт, уже абсолютно очевидний — ми б ніколи не мали сучасних різновидів озброєння, високотехнологічних різновидів, саме високотехнологічних, — яких — наразі, принаймні, — не має жодна країна світу”, — заявив він в інтерв’ю російському телеканалу.

За словами Путіна, це було б неможливо без “фундаментальної науки, наукових шкіл та інженерних кадрів” у Росії.

Володимир Путін уперше виступив із твердженнями про цілу низку “унікальних” передових російських озброєнь, які “не мають аналогів” у світі, 1 березня 2018 року. Відтоді і він сам, і інші чільні російські посадовці не раз повторювали ці тези.

Критики натомість висловлювали сумніви в здатності сучасної Росії реально створити такі озброєння, принаймні в ближчий час. Зокрема, звертали увагу, що в низці відеопрезентацій нібито вже розроблених зразків були використані комп’ютерна графіка чи й цілком сторонні предмети.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував розробку “супер-пупер-ракети”.