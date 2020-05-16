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Путін вкотре похвалився зброєю, якої “не має жодна інша країна”

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін вкотре похвалився новітніми російськими озброєннями, яких, за його словами, не має жодна інша країна світу. Про це пише “Радіо СВобода, передає УНН

Путін вкотре похвалився зброєю, якої “не має жодна інша країна”

“Це факт, уже абсолютно очевидний — ми б ніколи не мали сучасних різновидів озброєння, високотехнологічних різновидів, саме високотехнологічних, — яких — наразі, принаймні, — не має жодна країна світу”, — заявив він в інтерв’ю російському телеканалу.

За словами Путіна, це було б неможливо без “фундаментальної науки, наукових шкіл та інженерних кадрів” у Росії.

Володимир Путін уперше виступив із твердженнями про цілу низку “унікальних” передових російських озброєнь, які “не мають аналогів” у світі, 1 березня 2018 року. Відтоді і він сам, і інші чільні російські посадовці не раз повторювали ці тези.

Критики натомість висловлювали сумніви в здатності сучасної Росії реально створити такі озброєння, принаймні в ближчий час. Зокрема, звертали увагу, що в низці відеопрезентацій нібито вже розроблених зразків були використані комп’ютерна графіка чи й цілком сторонні предмети.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував розробку “супер-пупер-ракети”.

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