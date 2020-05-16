Путин в очередной раз похвастался оружием, которого "не имеет ни одна другая страна"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент России Владимир Путин в очередной раз похвастался новыми российскими вооружениями, которые, по его словам, не имеет ни одна другая страна мира. Об этом пишет "Радио Свобода, передает УНН.
“Это факт, уже совершенно очевиден — мы никогда не имели бы современных разновидностей вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, — которых — по крайней мере пока, — не имеет ни одна страна мира”, — заявил он в интервью российскому телеканалу.
По словам Путина, это было бы невозможно без “фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров” в России.
Владимир Путин впервые выступил с утверждениями о целом ряде “уникальных” передовых российских вооружений, которые “не имеют аналогов” в мире, 1 марта 2018 года. С тех пор и он сам, и другие ведущие российские чиновники не раз повторяли эти тезисы.
Критики взамен выражали сомнения в способности современной России реально создать такие вооружения, по крайней мере в ближайшее время. В частности, обращали внимание, что в ряде видеопрезентаций якобы уже разработанных образцов были использованы компьютерная графика или совершенно посторонние предметы.
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал разработку “супер-пупер-ракеты”.