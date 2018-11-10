Путін у Парижі не робитиме “подарунків” Порошенку - експерт

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Київ • УНН

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Фесенко припускає, що Меркель у Парижі спробує хоча б неформально організувати зустріч лідерів "нормандського формату"

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Цьогорічний осінній політичний сезон насичений міжнародними зустрічами та самітами світових лідерів. Лише наприкінці жовтня на саміті у Стамбулі лідери ФРН, РФ і Франції Ангела Меркель, Володимир Путін та Еммануель Макрон гостювали у турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана. За кілька днів Меркель поїхала до Києва говорити з Президентом Петром Порошенком, який в свою чергу вже за кілька днів поїхав на зустріч з Ердоганом. Тепер всі зазначені лідери, а також лідери інших країн їдуть у Париж святкувати 100-річчя закінчення Першої світової війни, втім радикальних рішень чи кульмінації сезону лідерських командувань не варто чекати на французькому майданчику. Зокрема, таку думку в коментарі УНН висловив політолог Володимир Фесенко.

“Ніякої кульмінації, ніяких конкретних рішень не буде. Порошенко, безумовно, вестиме розмову з усіма учасниками переговорів. Зустріч з Путіним — під питанням. Особистої зустрічі Порошенка з Путіним не буде, про це вже повідомлялось. Інша річ — можливо, Меркель спробує хоча б неформально організувати зустріч лідерів „нормандського формату“, — сказав політолог.

На його думку, ніякої кульмінації і ніяких конкретних рішень не буде тому, що Путін до завершення, як мінімум, президентських виборів в Україні не піде ні на які конкретні рішення в переговорному процесі щодо України.

"Зараз він не буде робити подарунків Порошенку, тому що Порошенко для нього — небажаний кандидат. Він чекає, що з’явиться хтось новий, з яким він, можливо, буде домовлятись", — зазначив він.

За словами Фесенка, канцлер Німеччини в цьому плані, як ніхто, розуміє проблему, тому боротиметься за збереження переговорного процесу.

"Думаю, головна тема для переговорів — це миротворча місія ООН на Донбасі. Це питання важливе як для України, так і для інших учасників формату. Навіть для Москви, яка критично поводиться, навіть зробила свою позицію в цьому питанні більш жорсткою останнім часом. Наскільки мені відомо, у Москві готують різні сценарії щодо миротворчої місії ООН на Донбасі", — сказав експерт.

Він вважає, що такі питання будуть обговорюватись, якщо буде зустріч у “нормандському форматі”, яка, скоріш за все, відбудеться неформально. Або ж будуть двосторонні зустрічі учасників переговорів, у яких тема Донбасу, Криму, санкцій проти РФ буде підніматись.

“Вибори в ОРДЛО — ця тема буде підніматись, але там нема що обговорювати — це засуджують. Ніхто не буде визнавати результати цих виборів. Ніхто не буде визнавати ні самі республіки, ні керівників цих республік. Буде засудження, Путіну вчергове скажуть, що вони прямо суперечать мінським домовленостям, що вони створюють величезні проблеми для реалізації мінських домовленостей”, — сказав співрозмовник.

Щодо двосторонніх переговорів та можливих зустрічей українського Президента говорити важко, втім, двостороння зустріч, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом можлива.

“За досвідом подібних самітів Порошенко завжди використовує подібні саміти, навіть якщо вони неформальні. Оскільки збираються лідери, Порошенко за традицією намагається використати максимально використати такі саміти для того, щоб зустрітись з колегами з різних країн.

Оскільки тема Донбасу — актуальна, хоча б коротка зустріч, обмін думками, як рухатись далі в питанні Донбасу і для розвитку двосторонніх відносин, я думаю що така зустріч можлива. Трамп є дуже специфічною фігурою. Зараз може бути по-різному, але я думаю що українська сторона і Президент Порошенко зацікавлені в зустрічі з Трампом. Я думаю, будуть працювати на те, щоб ця зустріч відбулась. Це залежить навіть не від інтересів, а від настрою пана Трампа”, — заявив політолог.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки Білого дому Джон Болтон раніше заявив, що Трамп зустрінеться з Путіним 11 листопада під час візиту до Парижу на святкування, присвячене 100-річчю закінчення Першої світової війни.

Пізніше американський лідер заявив, що з Путіним не зустрінеться. Чи відбудеться зустріч Трампа з Порошенком, наразі невідомо.

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