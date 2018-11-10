Путин в Париже не будет делать "подарков" Порошенко - эксперт

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Киев  •  УНН

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Фесенко предполагает, что Меркель в Париже попытается хотя бы неформально организовать встречу лидеров "нормандского формата"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Нынешний осенний политический сезон насыщен международными встречами и саммитами мировых лидеров. Лишь в конце октября на саммите в Стамбуле лидеры ФРГ, РФ и Франции Ангела Меркель, Владимир Путин и Эммануэль Макрон гостили у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней Меркель уехала в Киев говорить с Президентом Петром Порошенко, который в свою очередь уже через несколько дней поехал на встречу с Эрдоганом. Теперь все указанные лидеры, а также лидеры других стран едут в Париж праздновать 100-летие окончания Первой мировой войны, впрочем радикальных решений или кульминации сезона лидерских командований не стоит ждать на французской площадке. В частности, такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

"Никакой кульминации, никаких конкретных решений не будет. Порошенко, безусловно, будет вести разговор со всеми участниками переговоров. Встреча с Путиным - под вопросом. Личной встречи Порошенко с Путиным не будет, об этом уже сообщалось. Другое дело - возможно, Меркель попытается хотя бы неформально организовать встречу лидеров "нормандского формата", - сказал политолог.

По его мнению, никакой кульминации и никаких конкретных решений не будет потому, что Путин до конца, как минимум, президентских выборов в Украине не пойдет ни на какие конкретные решения в переговорном процессе по Украине.

"Сейчас он не будет делать подарков Порошенко, потому что Порошенко для него - нежелательный кандидат. Он ждет, что появится кто-то новый, с которым он, возможно, будет договариваться", - отметил он.

По словам Фесенко, канцлер Германии в этом плане, как никто, понимает проблему, так бороться за сохранение переговорного процесса.

"Думаю, главная тема для переговоров - это миротворческая миссия ООН на Донбассе. Этот вопрос важен как для Украины, так и для других участников формата. Даже для Москвы, критически ведет себя, даже сделала свою позицию в этом вопросе более жесткой в ​​последнее время. Насколько мне известно, в Москве готовят различные сценарии по миротворческой миссии ООН на Донбассе", - сказал эксперт.

Он считает, что такие вопросы будут обсуждаться, если встреча в "нормандском формате", которая, скорее всего, состоится неформально. Или же будут двусторонние встречи участников переговоров, в которых тема Донбасса, Крыма, санкций против РФ будет подниматься.

"Выборы в ОРДЛО - эта тема будет подниматься, но там нечего обсуждать - это осуждают. Никто не будет признавать результаты этих выборов. Никто не будет признавать ни сами республики, ни руководителей этих республик. Будет осуждения, Путину в очередной раз скажут, что они прямо противоречат минским договоренностям, которые они создают огромные проблемы для реализации минских договоренностей ", - сказал собеседник.

Относительно двусторонних переговоров и возможных встреч украинского Президента говорить трудно, впрочем, двусторонняя встреча, в частности, с президентом США Дональдом Трампом возможна.

"По опыту подобных саммитов Порошенко всегда использует подобные саммиты, даже если они неформальные. Поскольку собираются лидеры, Порошенко по традиции пытается использовать максимально использовать такие саммиты для того, чтобы встретиться с коллегами из разных стран.

Поскольку тема Донбасса - актуальная, хотя бы короткая встреча, обмен мнениями, как двигаться дальше в вопросе Донбасса и для развития двусторонних отношений, я думаю, что такая встреча возможна. Трамп является очень специфической фигурой. Сейчас может быть по-разному, но я думаю, что украинская сторона и Президент Порошенко заинтересованы во встрече с Трампом. Я думаю, будут работать на то, чтобы эта встреча состоялась. Это зависит даже не от интересов, а от настроения господина Трампа", - заявил политолог.

Напомним, советник по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Болтон ранее заявил, что Трамп встретится с Путиным 11 ноября во время визита в Париж на празднование, посвященное 100-летию окончания Первой мировой войны.

Позже американский лидер заявил, что с Путиным не встретится. Состоится ли встреча Трампа с Порошенко, пока неизвестно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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