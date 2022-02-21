Путін сьогодні проведе позачергове засідання Радбезу РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін сьогодні проведе позачергове засідання Ради безпеки Російської Федерації. Про це заявив його речник Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, пише УНН.
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“Це велика Рада безпеки. Засідання буде нерегулярним”, - заявив Пєсков.
Деталі
Окрім того, Пєсков відмовився озвучити тему цього засідання, пообіцявши повідомити пізніше. За словами представника Кремля, нарада пройде повністю у відкритому режимі, проте точний час не уточнив.
Він додав, що у Путіна сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов.
Доповнення
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. Згодом держсекретар США Блінкен вказав, що Росія може створити привід для нападу.
До слова, 21 лютого вранці ФСБ РФ заявила, що нібито виявили нібито снаряд з української території, який потрапив до прикордонного пункту у Ростовській області.
Секретар РНБО України Олексій Данілов відповів на звинувачення Росії в обстрілі прикордонного пункту в Ростовській області, заявивши, що Україна не має до цього жодного стосунку.