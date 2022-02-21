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Путін сьогодні проведе позачергове засідання Радбезу РФ

Путін сьогодні проведе позачергове засідання Радбезу РФ

Київ • УНН

 • 174205 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Росії Володимир Путін сьогодні проведе позачергове засідання Ради безпеки Російської Федерації. Про це заявив його речник Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, пише УНН.

Цитата:

“Це велика Рада безпеки. Засідання буде нерегулярним”, - заявив Пєсков.

Деталі

Окрім того, Пєсков відмовився озвучити тему цього засідання, пообіцявши повідомити пізніше. За словами представника Кремля, нарада пройде повністю у відкритому режимі, проте точний час не уточнив.

Він додав, що у Путіна сьогодні заплановано кілька міжнародних телефонних розмов.

Доповнення

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. Згодом держсекретар США Блінкен вказав, що Росія може створити привід для нападу.

До слова, 21 лютого вранці ФСБ РФ заявила, що нібито виявили нібито снаряд з української території, який потрапив до прикордонного пункту у Ростовській області.

Секретар РНБО України Олексій Данілов відповів на звинувачення Росії в обстрілі прикордонного пункту в Ростовській області, заявивши, що Україна не має до цього жодного стосунку.

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