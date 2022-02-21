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Путин сегодня проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин сегодня проведет внеочередное заседание Совета безопасности Российской Федерации. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ, пишет УНН.

Цитата:

“Это большой Совет безопасности. Заседание будет нерегулярным”, - заявил Песков.

Детали

Кроме того, Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позже. По словам представителя Кремля, совещание пройдет полностью в открытом режиме, однако точное время не уточнил.

Он добавил, что у Путина сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”. Позже госсекретарь США Блинкен указал, что Россия может создать повод для нападения.

К слову, 21 февраля утром ФСБ РФ заявила, что якобы обнаружили якобы снаряд с украинской территории, который попал в пограничный пункт в Ростовской области.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил на обвинения России в обстреле пограничного пункта в Ростовской области, заявив, что Украина не имеет к этому никакого отношения.

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