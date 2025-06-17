путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7: Сибіга про масований удар по Україні

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи останній масований удар рф по Україні, звертає увагу на те, що росія робить це навмисно, під час саміту G7. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, пише УНН.

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Міністр заявив що, цієї ночі росія завдала масованого і жорстокого удару по Україні. Сотні безпілотників і ракет націлені на мирних жителів. Особливо сильних атак зазнав Київ.

путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він посилає сигнал повної неповаги Сполученим Штатам та іншим партнерам, які закликали припинити вбивства - сказав Сибіга.

Він також зазначив, що росія не лише відкидає припинення вогню або зустріч лідерів для пошуку рішень і припинення війни. Вона цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення.

Мета путіна дуже проста: змусити лідерів G7 виглядати слабкими. Лише рішучі кроки і реальний тиск на москву можуть довести, що він помиляється - резюмував Сибіга.

Нагадаємо

У ніч на 17 червня рф атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу, зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.