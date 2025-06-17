путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7: Сибига о массированном ударе по Украине

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя последний массированный удар рф по Украине, обращает внимание на то, что россия делает это намеренно, во время саммита G7. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Министр заявил, что этой ночью россия нанесла массированный и жестокий удар по Украине. Сотни беспилотников и ракет нацелены на мирных жителей. Особенно сильным атакам подвергся Киев.

путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он посылает сигнал полного неуважения Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призвали прекратить убийства