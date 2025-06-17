путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7: Сибига о массированном ударе по Украине
Киев • УНН
Андрей Сибига заявил, что массированный удар россии по Украине во время саммита G7 – это намеренный сигнал неуважения к партнерам. Он подчеркнул, что нужны решительные шаги и давление на москву.
Глава МИД Андрей Сибига, комментируя последний массированный удар рф по Украине, обращает внимание на то, что россия делает это намеренно, во время саммита G7. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.
Детали
Министр заявил, что этой ночью россия нанесла массированный и жестокий удар по Украине. Сотни беспилотников и ракет нацелены на мирных жителей. Особенно сильным атакам подвергся Киев.
путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он посылает сигнал полного неуважения Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призвали прекратить убийства
Он также отметил, что россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удар по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения.
Цель путина очень проста: заставить лидеров G7 выглядеть слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на москву могут доказать, что он ошибается
Напомним
В ночь на 17 июня рф атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения, в частности, 440 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.