путін приземлився в Китаї
Київ • УНН
Президент Росії Володимир Путін прибув до Китаю з дводенним візитом для зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, що стало його першим закордонним візитом після переобрання.
Очільник Кремля Володимир Путін прибув до Китаю з дводенним візитом. Серед іншого, Путін зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, повідомляє державне російське телебачення, передає інформаційне агентство AFP, передає УНН.
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Поїздка до Китаю стала першою закордонною поїздкою Путіна після вступу на посаду в березні.
путін перед візитом в Пекін підтримав мирний план Китаю15.05.24, 08:30 • 31643 перегляди