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путін приземлився в Китаї

путін приземлився в Китаї

Київ • УНН

 • 26936 перегляди

Президент Росії Володимир Путін прибув до Китаю з дводенним візитом для зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, що стало його першим закордонним візитом після переобрання.

Очільник Кремля Володимир Путін прибув до Китаю з дводенним візитом. Серед іншого, Путін зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, повідомляє державне російське телебачення, передає інформаційне агентство AFP, передає УНН.

Деталі

Поїздка до Китаю стала першою закордонною поїздкою Путіна після вступу на посаду в березні.

путін перед візитом в Пекін підтримав мирний план Китаю15.05.24, 08:30 • 31643 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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