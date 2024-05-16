путін приземлився в Китаї

Очільник Кремля Володимир Путін прибув до Китаю з дводенним візитом. Серед іншого, Путін зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, повідомляє державне російське телебачення, передає інформаційне агентство AFP, передає УНН.

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Поїздка до Китаю стала першою закордонною поїздкою Путіна після вступу на посаду в березні.

путін перед візитом в Пекін підтримав мирний план Китаю