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Путін прокоментував результати розслідування щодо MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Росію абсолютно не влаштовують висновки розслідування спільної слідчої групи щодо катастрофи літака рейсу MH17 над Донбасом в липні 2014 року. Про це сказав президент Російської Федерації Володимир Путін на прес-конференції після прямої лінії, передає кореспондент УНН.

Путін прокоментував результати розслідування щодо MH17

"Щодо "Боїнгу": Росія ніколи не ухилялася від відповідальності, якщо на її плечах ця відповідальність лежить. Те, що ми бачили і представлено в якості доказів провини Росії, нас абсолютно не влаштовує. Ми вважаємо, що там немає ніяких доказів. Все що було представлено, ні про що нам не говорить, у нас є своя версія, ми її представили, але, на жаль, нас ніхто не хоче слухати", - сказав Путін.

Він заявив про відсутність діалогу, що, за його словами, заважає знайти "правильну відповідь на питання, які до сих пір залишаються відкритими, пов'язані з трагедією літака".

"Треба повернутися до того, про що ми говорили: хто дозволив польоти над зоною бойових дій? Росія? Ні. А винищувачі де були? Де докази, що це були ополченці або хтось інший. Є багато питань, просто на них не відповідають. Раз і на завжди призначили винних і все. Нас таке розслідування не влаштовує", - сказав російський президент РФ.

Як повідомляв УНН, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777. Нідерландський прокурор Фред Вестербеке назвав імена чотирьох підозрюваних в причетності до збивання рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року і заявив, що з сьогоднішнього дня вони будуть оголошені в міжнародний розшук.

Після цього, МЗС РФ офіційно відреагувало на результати розслідування катастрофи MH17.

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