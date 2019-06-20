Путин прокомментировал результаты расследования по MH17

“По "Боингу": Россия никогда не уклонялась от ответственности, если на её плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. Всё что было представлено, ни о чем нам не говорит, у нас есть своя версия, мы её представили, но, к сожалению, нас никто не хочет слушать”, — сказал Путин.

Он заявил про отсутствие диалога, которое, по его словам, мешает найти “правильный ответ на вопросы, которые до сих пор остаются открытыми, связанные с трагедией самолёта”.

“Надо вернуться к тому, о чем мы говорили: кто разрешил полёты над зоной боевых действий? Россия? Нет. А истребители где были? Где доказательства, что это были ополченцы или кто-то другой. Есть много вопросов, просто на них не отвечают. Раз и на всегда назначили виновных и всё. Нас такое расследование не устраивает”, — сказал российский президент РФ.

Как сообщал УНН, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.

После этого, МИД РФ официально отреагировал на результаты расследования катастрофы MH17.