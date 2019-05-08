Путін привітав українців з 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав громадян України із 74-ми роковинами "Перемоги у Великій Вітчизняній війні". Про це йдеться на сайті президента РФ, передає УНН.
Так, Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південній Осетії, а також народам Грузії і України з нагоди 74-ї річниці "Перемоги у Великій Вітчизняній війні".
"Ми шануємо героїв, які мужньо боролися з загарбниками на полі бою і самовіддано трудилися в тилу. Наш спільний обов'язок - свято берегти пам'ять про їхні подвиги і незліченних жертв, оточувати турботою і увагою ветеранів", - зазначив Путін.
Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Петра Порошенка і Володимира Зеленського з 9 травня.
Як повідомляв УНН, до Дня перемоги над нацизмом у Києві відбудеться молебень за мир.
Також нагадаємо, що в Києві 9 травня публічну безпеку забезпечуватимуть близько 2 тис. правоохоронців.