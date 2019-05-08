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Путин поздравил украинцев с 9 мая

Киев  •  УНН

 • 10302 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан Украины с 74-ой годовщиной "Победы в Великой Отечественной войне". Об этом говорится на сайте президента РФ, передает УНН.

Так, Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 74-й годовщины "Победы в Великой Отечественной войне".

"Мы чтим героев, которые мужественно сражались с захватчиками на поле боя и самоотверженно трудились в тылу. Наш общий долг – свято хранить память об их подвигах и неисчислимых жертвах, окружать заботой и вниманием ветеранов", – отметил Путин.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Петра Порошенко и Владимира Зеленского с 9 мая.

Как сообщал УНН, ко дню победы над нацизмом в Киеве состоится молебен за мир.

Также напомним, что в Киеве 9 мая публичную безопасность будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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