Путін поговорив з Макроном і Меркель перед відкриттям саміту у Стамбулі

За повідомленням видання, лідери Росії, Німеччини, Франції та Туреччини перед тим, як почати чотиристоронні переговори, вийшли з палацу Вахдеттін на терасу для участі в церемонії спільного фотографування.

“Президенти і канцлер прогулялися територією біля палацу. Ердоган спочатку йшов поруч з Меркель, позаду них — Путін і Макрон, які про щось розмовляли без перекладача... Потім дорогою до палацу Путін поговорив вже з канцлером ФРН, з якою він раніше тут вже проводив двосторонні переговори”, — розповіли у виданні.

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Після вступних слів Ердогана переговори продовжилися за закритими дверима.

Як раніше повідомляла прес-служба Кремля, на чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі планується обмін думками щодо просування процесу політичного врегулювання в Сирії, подальших кроків по зміцненню безпеки і стабільності, по створенню умов для повернення біженців і відновлення соціально-економічної інфраструктури республіки.

З ініціативою проведення чотиристороннього саміту ще влітку виступив президент Туреччини, Росія підтримала цю ініціативу. У середині вересня в Стамбулі відбулася зустріч помічників лідерів Росії, Німеччини, Туреччини та Франції з міжнародних питань, на якій обговорювалося змістовне наповнення саміту.

Очікується, що за підсумками зустрічі лідери виступлять із заявами для преси.