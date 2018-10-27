Путин поговорил с Макроном и Меркель перед открытием саммита в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин коротко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время прогулки лидеров стран территорией дворца Вахдеттин в Стамбуле перед началом саммита по Сирии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По сообщению издания, лидеры России, Германии, Франции и Турции перед тем, как начать четырехсторонние переговоры, вышли из дворца Вахдеттин на террасу для участия в церемонии совместного фотографирования.
"Президенты и канцлер прогулялись по территории дворца. Эрдоган сначала шел рядом с Меркель, позади них - Путин и Макрон, которые о чем-то разговаривали без переводчика ... Потом по дороге во дворец Путин поговорил уже с канцлером ФРГ, с которой он ранее здесь уже проводил двусторонние переговоры", - рассказали в издании.
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После вступительных слов Эрдогана переговоры продолжились за закрытыми дверями.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, на четырехсторонней встрече в Стамбуле планируется обмен мнениями по продвижению процесса политического урегулирования в Сирии, дальнейших шагов по укреплению безопасности и стабильности по созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры республики.
С инициативой проведения четырехстороннего саммита еще летом выступил президент Турции, Россия поддержала эту инициативу. В середине сентября в Стамбуле состоялась встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции по международным вопросам, на которой обсуждался содержательное наполнение саммита.
Ожидается, что по итогам встречи лидеры выступят с заявлениями для прессы.