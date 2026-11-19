Александр Стубб. Фото: AFP

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що досягнення миру в Україні потребує прямих переговорів між президентом Володимиром Зеленським та російським лідером володимиром путіним. Про це Стубб заявив 19 листопада під час засідання "Коаліції охочих" у Берліні, передає УНН.

За його словами, глава кремля готовий до такої зустрічі після підготовки необхідних документів.

Деталі

Президент Фінляндії наголосив, що мирний процес має відбуватися за чітко визначеним графіком та узгодженим порядком денним. Серед ключових питань майбутніх переговорів він назвав припинення вогню, заходи зміцнення довіри між сторонами, гарантії безпеки, територіальні питання, фінансування та формування нової архітектури європейської безпеки.

Окрему увагу Стубб приділив необхідності продовження міжнародної підтримки України. Зокрема, він закликав партнерів посилити українську протиповітряну оборону, забезпечити допомогу енергетичному сектору та виділити необхідне фінансування напередодні зимового періоду.

Контекст

У четвер, 19 листопада, у Берліні проходить засідання "Коаліції охочих", присвячене подальшій військовій, фінансовій та дипломатичній підтримці України, а також обговоренню гарантій безпеки в межах можливого мирного врегулювання. У зустрічі беруть участь президент України Володимир Зеленський, європейські лідери та представники міжнародних партнерів. Серед основних пріоритетів переговорів – зміцнення української ППО, підтримка енергетичної інфраструктури, забезпечення фінансової стійкості держави та координація дипломатичних зусиль для завершення російсько-української війни.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, що Китай, США та рф за підсумками саміту оприлюднили декларацію "щодо миру" без згадки України.