Александр Стубб. Фото: AFP

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что достижение мира в Украине требует прямых переговоров между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером владимиром путиным. Об этом Стубб заявил 19 ноября во время заседания "Коалиции желающих" в Берлине, передает УНН.

По его словам, глава кремля готов к такой встрече после подготовки необходимых документов.

Детали

Президент Финляндии подчеркнул, что мирный процесс должен проходить по четко определенному графику и согласованной повестке дня. Среди ключевых вопросов будущих переговоров он назвал прекращение огня, меры по укреплению доверия между сторонами, гарантии безопасности, территориальные вопросы, финансирование и формирование новой архитектуры европейской безопасности.

Особое внимание Стубб уделил необходимости продолжения международной поддержки Украины. В частности, он призвал партнеров усилить украинскую противовоздушную оборону, обеспечить помощь энергетическому сектору и выделить необходимое финансирование накануне зимнего периода.

Контекст

В четверг, 19 ноября, в Берлине проходит заседание "Коалиции желающих", посвященное дальнейшей военной, финансовой и дипломатической поддержке Украины, а также обсуждению гарантий безопасности в рамках возможного мирного урегулирования. Встреча проходит с участием президента Украины Владимира Зеленского, европейских лидеров и представителей международных партнеров. Среди основных приоритетов переговоров – укрепление украинской ПВО, поддержка энергетической инфраструктуры, обеспечение финансовой устойчивости государства и координация дипломатических усилий для завершения российско-украинской войны.

Напомним

Как сообщал УНН, Китай, США и рф по итогам саммита опубликовали декларацию "о мире" без упоминания Украины.