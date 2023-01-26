ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною, іде повітряний бій - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Повітряні сили ЗС України контролюють повітряний простір над Вінницькою областю, іде повітряний бій. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, передає УНН.
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"Йде повітряний бій! ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною", - написав Борзов.
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