ВС ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью, идет воздушный бой - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Воздушные силы ВС Украины контролируют воздушное пространство над Винницкой областью, идет воздушный бой. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Идет воздушный бой! ВС ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью", - написал Борзов.
Ранее
Начальник Одесской ОВА Максим Марченко отметил, что российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.
Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что враг произвел пуск крылатых ракет, и призвал людей быть в укрытиях.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак указал, что есть первые сбития вражеских ракет.