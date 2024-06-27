ПриватБанк починає відбір нового голови правління, Бьош виконуватиме обов'язки до переходу управління - заява
Київ • УНН
ПриватБанк заявив, що розпочав процес відбору нового голови правління, у той час як нинішній голова Герхард Бьош продовжить виконувати свої обов'язки до плавного переходу управління.
Наглядова рада ПриватБанку розпочала процес відбору на посаду голови правління банку, Герхард Бьош, голова правління протягом останніх 3 років, продовжуватиме виконувати свої обов'язки повною мірою до плавного переходу управління і лідерства у правлінні, повідомили у заяві у пресслужбі ПриватБанку у четвер, пише УНН.
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"Наглядова рада ПриватБанку розпочинає процес відбору на посаду голови правління. Цей крок ґрунтується на вивченні та аналізі поточної ситуації в Україні, а також баченні і потребах для подальшого розвитку ПриватБанку", - ідеться у заяві.
У ПриватБанку вказали, що "цей процес відповідає внутрішнім процедурам банку".
"Думаючи про майбутні виклики, з метою забезпечення безперервності діяльності банку, створення міцного підґрунтя для ефективної роботи, наглядова рада розглянула можливість обрання нового голови правління на конкурсній основі. Герхард Бьош продовжуватиме виконувати свої обов’язки повною мірою до плавного переходу управління і лідерства у правлінні", - зазначається у заяві.
Керівник ПриватБанку йде з посади26.06.24, 15:55 • 101253 перегляди