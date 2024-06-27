Киев • УНН
ПриватБанк заявил, что начал процесс отбора нового главы правления, в то время как нынешний глава Герхард Бёш продолжит выполнять свои обязанности до плавного перехода управления.
Наблюдательный совет ПриватБанка начал процесс отбора на должность главы правления банка, Герхард Бёш, глава правления в течение последних 3 лет, будет продолжать выполнять свои обязанности в полной мере до плавного перехода управления и лидерства в правлении, сообщили в заявлении в пресс-службе ПриватБанка в четверг, пишет УНН.
Детали
"Наблюдательный совет ПриватБанка начинает процесс отбора на должность главы правления. Этот шаг основывается на изучении и анализе текущей ситуации в Украине, а также видении и потребностях для дальнейшего развития ПриватБанка", - говорится в заявлении.
В ПриватБанке указали, что "этот процесс соответствует внутренним процедурам банка".
"Думая о будущих вызовах, с целью обеспечения непрерывности деятельности банка, создания прочной основы для эффективной работы, наблюдательный совет рассмотрел возможность избрания нового председателя правления на конкурсной основе. Герхард Бёш будет продолжать выполнять свои обязанности в полной мере до плавного перехода управления и лидерства в правлении", - отмечается в заявлении.
Руководитель ПриватБанка уходит с должности26 июня 2024, 12:55 • 101029 просмотров