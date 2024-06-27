Наблюдательный совет ПриватБанка начал процесс отбора на должность главы правления банка, Герхард Бёш, глава правления в течение последних 3 лет, будет продолжать выполнять свои обязанности в полной мере до плавного перехода управления и лидерства в правлении, сообщили в заявлении в пресс-службе ПриватБанка в четверг, пишет УНН.

Детали

"Наблюдательный совет ПриватБанка начинает процесс отбора на должность главы правления. Этот шаг основывается на изучении и анализе текущей ситуации в Украине, а также видении и потребностях для дальнейшего развития ПриватБанка", - говорится в заявлении.

В ПриватБанке указали, что "этот процесс соответствует внутренним процедурам банка".

"Думая о будущих вызовах, с целью обеспечения непрерывности деятельности банка, создания прочной основы для эффективной работы, наблюдательный совет рассмотрел возможность избрания нового председателя правления на конкурсной основе. Герхард Бёш будет продолжать выполнять свои обязанности в полной мере до плавного перехода управления и лидерства в правлении", - отмечается в заявлении.

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