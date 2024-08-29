Присягу не порушив? Гетманцев відзначає пʼяту річницю при владі

ukenru
13:46 • 32380 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 44016 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 59615 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 91651 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 143412 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 183572 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 266598 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166342 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142080 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128349 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 72079 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 45149 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 103694 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 82413 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 67286 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 32356 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 135339 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 266592 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 201039 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 230530 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 8104 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 22870 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25944 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30597 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 45149 перегляди
Актуальне
Присягу не порушив? Гетманцев відзначає пʼяту річницю при владі

Присягу не порушив? Гетманцев відзначає пʼяту річницю при владі

Київ • УНН

 • 129388 перегляди

Данило Гетманцев заявив, що не порушував присяги народного депутата. Українці нагадали йому про зв'язки з агентом ФСБ та звинуватили у знищенні бізнесу й економіки країни.

Пʼять років тому народні депутати девʼятого скликання склали присягу у Верховній Раді. Одним із них був нинішній голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. З цієї нагоди у своїх соцмережах він написав, що за цей час не порушував обіцянки, даної українському народу в парламенті. Проте українці йому не повірили. УНН вирішив пригадати, чим відомий Гетманцев, та розібратися, чому його допис викликав обурення.

Перед початком роботи в парламенті, відповідно до Конституції, народні депутати складають присягу на вірність народу України. "Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - йдеться у тексті обіцянки народного депутата. Нинішній склад парламенту проголосив присягу у Верховній Раді 29 серпня 2019 року.

Пʼять років від присяги. Присязі не зрадив. Честь маю

- написав у своєму Telegram-каналі Гетманцев.

Його допис викликав серйозне обурення серед користувачів соцмережі. Вони зокрема, нагадали, що Гетманцев обіцяв служити українському народові, а натомість вбиває український бізнес.

Окрім того, юзери вказують, що Гетманцев причетний до знищення української економіки. "І не тільки бізнес! Він причетний до знищення країни вцілому через знищення економіки! Рейдернуті підприємства і посаджені на "абонплату" це лише крапля в морі крові що на його особистих руках!", - написала Євгенія.

Користувачі також нагадали Гетманцеву, що він не голосував у парламенті за заборону в Україні російської церкви.

Сподіваюсь, що це був прощальний пост? Пане Данило, дайте людям надію, складіть свої повноваження

- написав Антон.

Згадали українці Гетманцеву і його роботу на зрадника України, агента фсб Володимира Сівковича.

Давно казав, що скинутися на снайпера для вас було б дешевше для України....честь він має, привіти босу Сівковичу в Москві передавай

- написав один із користувачів під ніком Барон Ruslan N.

Тож чим відомий Данило Гетманцев і чому його роботою так не задоволені українці?

До того, як стати народним депутатом він довгий час працював помічником нардепа Сівковича, який, за даними Служби безпеки України, працював на російську спецслужбу і з початком війни з рф у 2014 році втік із України. Експерти, опитані УНН, не виключають, що Гетманцев може й досі спілкуватися зі своїм шефом. Вони переконані, що СБУ ретельно перевірити нардепа на предмет звʼязків з ворогом.

Однак це не єдине, що обурює українців. Підприємці неодноразово скаржилися на те, що Гетманцев має колосальний вплив на роботу Державної податкової служби і руками податківців знищує українську економіку.

Щоразу йому вдається вигадувати все нові й нові інструменти, що "закрутити гайки" бізнесу – починаючи від блокування податкових накладних і внесення підприємств до списку ризикових, завершуючи тотальним підняттям податків.

Крім того, Гетманцев, за словами експертів, мріє, щоб податківці отримали доступ до банківської таємниці та залізли в кишеню кожного українця.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01