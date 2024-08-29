Присягу не порушив? Гетманцев відзначає пʼяту річницю при владі

Пʼять років тому народні депутати девʼятого скликання склали присягу у Верховній Раді. Одним із них був нинішній голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. З цієї нагоди у своїх соцмережах він написав, що за цей час не порушував обіцянки, даної українському народу в парламенті. Проте українці йому не повірили. УНН вирішив пригадати, чим відомий Гетманцев, та розібратися, чому його допис викликав обурення.

Перед початком роботи в парламенті, відповідно до Конституції, народні депутати складають присягу на вірність народу України. "Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - йдеться у тексті обіцянки народного депутата. Нинішній склад парламенту проголосив присягу у Верховній Раді 29 серпня 2019 року.

Пʼять років від присяги. Присязі не зрадив. Честь маю - написав у своєму Telegram-каналі Гетманцев.

Його допис викликав серйозне обурення серед користувачів соцмережі. Вони зокрема, нагадали, що Гетманцев обіцяв служити українському народові, а натомість вбиває український бізнес.

Окрім того, юзери вказують, що Гетманцев причетний до знищення української економіки. "І не тільки бізнес! Він причетний до знищення країни вцілому через знищення економіки! Рейдернуті підприємства і посаджені на "абонплату" це лише крапля в морі крові що на його особистих руках!", - написала Євгенія.

Користувачі також нагадали Гетманцеву, що він не голосував у парламенті за заборону в Україні російської церкви.

Сподіваюсь, що це був прощальний пост? Пане Данило, дайте людям надію, складіть свої повноваження - написав Антон.

Згадали українці Гетманцеву і його роботу на зрадника України, агента фсб Володимира Сівковича.

Давно казав, що скинутися на снайпера для вас було б дешевше для України....честь він має, привіти босу Сівковичу в Москві передавай - написав один із користувачів під ніком Барон Ruslan N.

Тож чим відомий Данило Гетманцев і чому його роботою так не задоволені українці?

До того, як стати народним депутатом він довгий час працював помічником нардепа Сівковича, який, за даними Служби безпеки України, працював на російську спецслужбу і з початком війни з рф у 2014 році втік із України. Експерти, опитані УНН, не виключають, що Гетманцев може й досі спілкуватися зі своїм шефом. Вони переконані, що СБУ ретельно перевірити нардепа на предмет звʼязків з ворогом.

Однак це не єдине, що обурює українців. Підприємці неодноразово скаржилися на те, що Гетманцев має колосальний вплив на роботу Державної податкової служби і руками податківців знищує українську економіку.

Щоразу йому вдається вигадувати все нові й нові інструменти, що "закрутити гайки" бізнесу – починаючи від блокування податкових накладних і внесення підприємств до списку ризикових, завершуючи тотальним підняттям податків.

Крім того, Гетманцев, за словами експертів, мріє, щоб податківці отримали доступ до банківської таємниці та залізли в кишеню кожного українця.