Присягу не порушив? Гетманцев відзначає пʼяту річницю при владі
Київ • УНН
Данило Гетманцев заявив, що не порушував присяги народного депутата. Українці нагадали йому про зв'язки з агентом ФСБ та звинуватили у знищенні бізнесу й економіки країни.
Пʼять років тому народні депутати девʼятого скликання склали присягу у Верховній Раді. Одним із них був нинішній голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. З цієї нагоди у своїх соцмережах він написав, що за цей час не порушував обіцянки, даної українському народу в парламенті. Проте українці йому не повірили. УНН вирішив пригадати, чим відомий Гетманцев, та розібратися, чому його допис викликав обурення.
Перед початком роботи в парламенті, відповідно до Конституції, народні депутати складають присягу на вірність народу України. "Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", - йдеться у тексті обіцянки народного депутата. Нинішній склад парламенту проголосив присягу у Верховній Раді 29 серпня 2019 року.
Пʼять років від присяги. Присязі не зрадив. Честь маю
Його допис викликав серйозне обурення серед користувачів соцмережі. Вони зокрема, нагадали, що Гетманцев обіцяв служити українському народові, а натомість вбиває український бізнес.
Окрім того, юзери вказують, що Гетманцев причетний до знищення української економіки. "І не тільки бізнес! Він причетний до знищення країни вцілому через знищення економіки! Рейдернуті підприємства і посаджені на "абонплату" це лише крапля в морі крові що на його особистих руках!", - написала Євгенія.
Користувачі також нагадали Гетманцеву, що він не голосував у парламенті за заборону в Україні російської церкви.
Сподіваюсь, що це був прощальний пост? Пане Данило, дайте людям надію, складіть свої повноваження
Згадали українці Гетманцеву і його роботу на зрадника України, агента фсб Володимира Сівковича.
Давно казав, що скинутися на снайпера для вас було б дешевше для України....честь він має, привіти босу Сівковичу в Москві передавай
Тож чим відомий Данило Гетманцев і чому його роботою так не задоволені українці?
До того, як стати народним депутатом він довгий час працював помічником нардепа Сівковича, який, за даними Служби безпеки України, працював на російську спецслужбу і з початком війни з рф у 2014 році втік із України. Експерти, опитані УНН, не виключають, що Гетманцев може й досі спілкуватися зі своїм шефом. Вони переконані, що СБУ ретельно перевірити нардепа на предмет звʼязків з ворогом.
Однак це не єдине, що обурює українців. Підприємці неодноразово скаржилися на те, що Гетманцев має колосальний вплив на роботу Державної податкової служби і руками податківців знищує українську економіку.
Щоразу йому вдається вигадувати все нові й нові інструменти, що "закрутити гайки" бізнесу – починаючи від блокування податкових накладних і внесення підприємств до списку ризикових, завершуючи тотальним підняттям податків.
Крім того, Гетманцев, за словами експертів, мріє, щоб податківці отримали доступ до банківської таємниці та залізли в кишеню кожного українця.