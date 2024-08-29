Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Пять лет назад народные депутаты девятого созыва приняли присягу в Верховной Раде. Одним из них был нынешний глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По этому случаю в своих соцсетях он написал, что за это время не нарушал обещания, данного украинскому народу в парламенте. Однако украинцы ему не поверили. УНН решил вспомнить, чем известен Гетманцев, и разобраться, почему его сообщение вызвало возмущение.

Перед началом работы в парламенте, согласно Конституции, народные депутаты приносят присягу на верность народу Украины. «Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отечества и благосостоянии Украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников», - говорится в тексте обещания народного депутата. Нынешний состав парламента провозгласил присягу в Верховной Раде 29 августа 2019 года.

Пять лет от присяги. Присяге не изменил. Честь имею - написал в своем Telegram-канале Гетманцев.

Его сообщение вызвало серьезное возмущение среди пользователей соцсети. Они в частности, напомнили, что Гетманцев обещал служить украинскому народу, а взамен убивает украинский бизнес.

Кроме того, пользователи указывают, что Гетманцев причастен к уничтожению украинской экономики. «И не только бизнес! Он причастен к уничтожению страны в целом через уничтожение экономики! Рейдернутые предприятия и посаженные на «абонплату» это лишь капля в море крови на его личных руках!», - написала Евгения.

Пользователи также напомнили Гетманцеву, что он не голосовал в парламенте за запрет в Украине русской церкви.

Надеюсь, это был прощальный пост? Мистер Даниил, дайте людям надежду, сложите свои полномочия - написал Антон.

Вспомнили украинцы Гетманцева и его работу на предателя Украины, агента фсб Владимира Сивковича.

Давно говорил, что скинуться на снайпера для вас было бы дешевле для Украины....честь он имеет, привет боссу Сивковичу в Москве передавай - написал один из пользователей под ником Барон Ruslan N.

Так чем известен Даниил Гетманцев и почему его работой так не довольны украинцы?

До того, как стать народным депутатом он долгое время работал помощником нардепа Сивковича, который, по данным Службы безопасности Украины, работал на российскую спецслужбу и с началом войны с РФ в 2014 году бежал из Украины. Эксперты, опрошенные УНН, не исключают, что Гетманцев может до сих пор общаться со своим шефом. Они убеждены, что СБУ тщательно проверить нардепа на предмет связей с врагом.

Однако это не единственное, что возмущает украинцев. Предприниматели неоднократно жаловались на то, что Гетманцев имеет колоссальное влияние на работу Государственной налоговой службы и руками налоговиков уничтожает украинскую экономику.

Каждый раз ему удается придумывать все новые и новые инструменты, чтобы «закрутить гайки» бизнесу - начиная от блокировки налоговых накладных и внесения предприятий в список рисковых, заканчивая тотальным поднятием налогов.

Кроме того, Гетманцев, по словам экспертов, мечтает, чтобы налоговики получили доступ к банковской тайне и залезли в карман каждого украинца.