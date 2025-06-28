Припинення вогню у Газі можуть досягнути наступного тижня - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що перемир'я у Газі є "близьким" і може бути досягнуте вже наступного тижня. Про цеповідомляє Bloomberg, посилаючись на пресконференцію Трампа., пише УНН.

Я щойно розмовляв з деякими людьми, причетними до цього. Ситуація, що склалася, є жахливою. І ми вважаємо, що протягом наступного тижня буде досягнуто припинення вогню, і, як ви знаєте, ми надаємо цьому регіону велику кількість грошей і продовольства - сказав президент США журналістам.

Трамп не розповів, з ким саме розмовляв і не надав подробиць щодо того, як може бути досягнуто угоди, але додав, що США втручаються, тому що "гинуть люди".

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