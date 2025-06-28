Прекращение огня в Газе может быть достигнуто на следующей неделе – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие в Газе «близко» и может быть достигнуто уже на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-конференцию Трампа, пишет

Я только что разговаривал с некоторыми людьми, которые имеют к этому отношение. Сложившаяся ситуация ужасна. И мы считаем, что в течение следующей недели будет достигнуто прекращение огня, и, как вы знаете, мы предоставляем этому региону большое количество денег и продовольствия - сказал президент США журналистам.

Трамп не рассказал, с кем именно разговаривал, и не предоставил подробностей о том, как может быть достигнуто соглашение, но добавил, что США вмешиваются, потому что «гибнут люди».

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