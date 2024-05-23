Прикордонники фіксували збільшення пасажиропотоку на виїзд з України минулого тижня через завершення свят - Демченко

ukenru
14:28 • 93448 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 88748 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 97208 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 94301 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 103149 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 101179 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 125750 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141067 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142612 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 287653 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7 м/с
47 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 76099 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 86839 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 79766 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 75247 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 43181 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 93459 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 287656 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 387969 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 400825 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 314109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 35354 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 34546 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 73719 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 89133 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 99399 перегляди
Актуальне
Прикордонники фіксували збільшення пасажиропотоку на виїзд з України минулого тижня через завершення свят - Демченко

Прикордонники фіксували збільшення пасажиропотоку на виїзд з України минулого тижня через завершення свят - Демченко

Київ • УНН

 • 20626 перегляди

Минулого тижня було зафіксовано певне збільшення пасажиропотоку на виїзд з України у зв'язку із закінченням Великодніх свят, але зараз пасажиропотік стабілізувався на рівні близько 80-85 тис. осіб на добу.

Минулого тижня фіксувалося певне збільшення пасажиропотоку, особливо на виїзд з України, що було пов’язано із завершенням великодніх свят. Зараз пасажиропотік стабілізувався і тримається на рівні близько 80-85 тис. осіб за добу. Про це під час брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

На виїзд з України минулого тижня фіксувалося певне збільшення пасажиропотоку. Багато було спекуляцій, що це пов’язано з вступом в силу змін до мобілізаційного законодавства 18 травня, але динаміка пасажиропотому пов’язана із завершенням великодніх свят. До Великодня збільшений пасажиропотік був на в’їзд в Україну. По завершенню великодніх свят відмічався на виїзд з України. Зараз він стабілізувався і фактично тримається десь на рівні 80-85 тис. осіб за добу, бо до цього міг досягати і 100 тис. осіб за добу

- сказав Демченко.

Він додав, що наразі виїзд з України не переважає: в окремі дні перевага на в’їзд в Україну, в окремі на виїзд, але в середньому динаміка 50/50.

До прикладу чоловіки могли перетинати кордон, якщо вони підпадають під категорію пропуску і відповідно до тих умов, які дозволяють йому перетнути кордон. Тому і раніше, і зараз частка чоловіків, які перетинають кордон на виїзд з України, вона не переважаюча. Основна категорія тих, хто перетинає кордон залишаються жінки, діти, люди похилого віку та іноземці

- додав Демченко.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що у зв’язку з набранням чинності закону про посилення мобілізації, перетинати кордон зможуть зокрема заброньовані особи, особи, які визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я, а також ті, у кого є на утриманні троє чи більше дітей до 18 років.

На виїзд з України утворилися черги, найбільші - до Польщі: яка ситуація на пунктах пропуску17.05.24, 15:58 • 18065 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69