Прикордонники фіксували збільшення пасажиропотоку на виїзд з України минулого тижня через завершення свят - Демченко

Минулого тижня фіксувалося певне збільшення пасажиропотоку, особливо на виїзд з України, що було пов’язано із завершенням великодніх свят. Зараз пасажиропотік стабілізувався і тримається на рівні близько 80-85 тис. осіб за добу. Про це під час брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

На виїзд з України минулого тижня фіксувалося певне збільшення пасажиропотоку. Багато було спекуляцій, що це пов’язано з вступом в силу змін до мобілізаційного законодавства 18 травня, але динаміка пасажиропотому пов’язана із завершенням великодніх свят. До Великодня збільшений пасажиропотік був на в’їзд в Україну. По завершенню великодніх свят відмічався на виїзд з України. Зараз він стабілізувався і фактично тримається десь на рівні 80-85 тис. осіб за добу, бо до цього міг досягати і 100 тис. осіб за добу - сказав Демченко.

Він додав, що наразі виїзд з України не переважає: в окремі дні перевага на в’їзд в Україну, в окремі на виїзд, але в середньому динаміка 50/50.

До прикладу чоловіки могли перетинати кордон, якщо вони підпадають під категорію пропуску і відповідно до тих умов, які дозволяють йому перетнути кордон. Тому і раніше, і зараз частка чоловіків, які перетинають кордон на виїзд з України, вона не переважаюча. Основна категорія тих, хто перетинає кордон залишаються жінки, діти, люди похилого віку та іноземці - додав Демченко.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що у зв’язку з набранням чинності закону про посилення мобілізації, перетинати кордон зможуть зокрема заброньовані особи, особи, які визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я, а також ті, у кого є на утриманні троє чи більше дітей до 18 років.

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