Пограничники фиксировали увеличение пассажиропотока на выезд из Украины на прошлой неделе из-за завершения праздников - Демченко

На прошлой неделе фиксировалось определенное увеличение пассажиропотока, особенно на выезд из Украины, что было связано с завершением пасхальных праздников. Сейчас пассажиропоток стабилизировался и держится на уровне около 80-85 тыс. человек в сутки. Об этом во время брифинга рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

На выезд из Украины на прошлой неделе фиксировалось определенное увеличение пассажиропотока. Много было спекуляций, что это связано со вступлением в силу изменений в мобилизационное законодательство 18 мая, но динамика пассажиропотока связана с завершением пасхальных праздников. До Пасхи увеличенный пассажиропоток был на въезд в Украину. По завершению пасхальных праздников отмечался на выезд из Украины. Сейчас он стабилизировался и фактически держится где-то на уровне 80-85 тыс. человек в сутки, потому что до этого мог достигать и 100 тыс. человек в сутки - сказал Демченко.

Он добавил, что сейчас выезд из Украины не преобладает: в отдельные дни преимущество на въезд в Украину, в отдельные на выезд, но в среднем динамика 50/50.

К примеру мужчины могли пересекать границу, если они подпадают под категорию пропуска и в соответствии с теми условиями, которые позволяют ему пересечь границу. Поэтому и раньше, и сейчас доля мужчин, которые пересекают границу на выезд из Украины, она не преобладающая. Основная категория тех, кто пересекает границу остаются женщины, дети, пожилые люди и иностранцы - добавил Демченко.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что в связи со вступлением в силу закона об усилении мобилизации, пересекать границу смогут в частности забронированные лица, лица, признанные ВКК непригодными к военной службе по состоянию здоровья, а также те, у кого есть на иждивении трое или более детей до 18 лет.

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