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Придбати Bitcoin через Prozorro: в Україні вперше виставили криптовалюту на аукціоні

Придбати Bitcoin через Prozorro: в Україні вперше виставили криптовалюту на аукціоні

Київ • УНН

 • 22126 перегляди

Початкова ціна 0,1 біткоїну становить 188 тис. грн., що значно дешевше ринкової вартості криптовалюти.

На платформі електронних державних закупівель Prozorro вперше в історії виставили на аукціон цифрову валюту — 0,146 Bitcoin продають за ціною, меншою від ринкової. Про це пише УНН з посиланням на Prozorro.

Деталі 

Зазначається, що аукціон розпочнеться 14 травня. Стартова ціна лота (0,146 Bitcoin) — 188 тисяч гривень. Водночас ринкова ціна цієї криптовалюти становить приблизно 350-400 тисяч грн.

Щоби взяти участь у торгах, доведеться подати заявку за звичайною процедурою Prozorro та сплатити реєстраційний внесок розміром 340 грн, а також 9,4 тисячі грн гарантійного внеску. Кожен наступний крок від початкової ціни вартуватиме 1880 грн без ПДВ.

Доповнення

Перевірити наявність біткоїну зможе кожен. Для цього потрібно задати у пошуковий запит номер криптогаманця, на якому він зберігається: bc1q0r5wr5qjxa8q0y0ukgyp5zphkmwye87ljrxr7x.

Відповідно до статті 177 ЦК України, кожна юридична чи фізична особа, має право (можливість) цілком відкрито, законно придбати через аукціон цифрові речі

– сказано в повідомленні

Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності07.05.24, 14:15 • 334492 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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