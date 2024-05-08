Придбати Bitcoin через Prozorro: в Україні вперше виставили криптовалюту на аукціоні
Київ • УНН
Початкова ціна 0,1 біткоїну становить 188 тис. грн., що значно дешевше ринкової вартості криптовалюти.
На платформі електронних державних закупівель Prozorro вперше в історії виставили на аукціон цифрову валюту — 0,146 Bitcoin продають за ціною, меншою від ринкової. Про це пише УНН з посиланням на Prozorro.
Деталі
Зазначається, що аукціон розпочнеться 14 травня. Стартова ціна лота (0,146 Bitcoin) — 188 тисяч гривень. Водночас ринкова ціна цієї криптовалюти становить приблизно 350-400 тисяч грн.
Щоби взяти участь у торгах, доведеться подати заявку за звичайною процедурою Prozorro та сплатити реєстраційний внесок розміром 340 грн, а також 9,4 тисячі грн гарантійного внеску. Кожен наступний крок від початкової ціни вартуватиме 1880 грн без ПДВ.
Доповнення
Перевірити наявність біткоїну зможе кожен. Для цього потрібно задати у пошуковий запит номер криптогаманця, на якому він зберігається: bc1q0r5wr5qjxa8q0y0ukgyp5zphkmwye87ljrxr7x.
Відповідно до статті 177 ЦК України, кожна юридична чи фізична особа, має право (можливість) цілком відкрито, законно придбати через аукціон цифрові речі
Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності07.05.24, 14:15 • 334492 перегляди