Купить Bitcoin через Prozorro: в Украине впервые выставили криптовалюту на аукционе

На платформе электронных государственных закупок Prozorro впервые в истории выставили на аукцион цифровую валюту - 0,146 Bitcoin продают по цене, меньшей от рыночной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Prozorro.

Детали

Отмечается, что аукцион начнется 14 мая. Стартовая цена лота (0,146 Bitcoin) - 188 тысяч гривен. В то же время рыночная цена этой криптовалюты составляет примерно 350-400 тысяч грн.

Чтобы принять участие в торгах, придется подать заявку по обычной процедуре Prozorro и оплатить регистрационный взнос в размере 340 грн, а также 9,4 тысячи грн гарантийного взноса. Каждый следующий шаг от начальной цены будет стоить 1880 грн без НДС.

Дополнение

Проверить наличие биткоина сможет каждый. Для этого нужно задать в поисковый запрос номер криптокошелька, на котором он хранится: bc1q0r5wr5qjxa8q0y0ukgyp5zphkmwye87ljrxr7x.

В соответствии со статьей 177 ГК Украины, каждое юридическое или физическое лицо, имеет право (возможность) полностью открыто, законно приобрести через аукцион цифровые вещи - сказано в сообщении

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