Прямо на корпоративі: НАБУ вручило голові ОАСК Вовку повістку в суд

“23 грудня 2020 року детективи Національного бюро вручили особисто голові Окружного адміністративного суду міста Києва повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду. НАБУ та САП чекають підозрюваного 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі”, — йдеться в повідомленні.

Йдеться, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом України, президентом одного із юридичних вишів України. На цьому святкуванні, як зазначається, оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість.

Додамо, що екснардеп, журналіст та нині посадовець Сергій Лещенко повідомив, що Вовк був на новорічному корпоративі нібито у ексрегіонала Сергія Ківалова, нині ректора юридичного університету в Одесі.

Окрім нього, як вказано, там були присутні і голова та судді Конституційного Суду України, які також мають процесуальний статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів.

“Вручення повістки за наведених обставин зумовлена тим, що голова ОАСК уже понад три місяці ігнорує свій обов’язок як підозрюваного з’явитися до слідчого судді. Ще у жовтні 2020 року НАБУ та САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання голові ОАСК запобіжного заходу. Проте судові засідання з розгляду цього питання не відбувалися через неявку підозрюваного”, — зазначається в повідомленні.

Тому, як повідомляється, слідство вдавалося до інших шляхів виклику підозрюваного, надсилаючи повістки за місцем його роботи. Однак і тут виникла перешкода: апарат суду повідомляв НАБУ про неможливість вручення повісток “у зв’язку із відмовою особи від їх отримання”.

Нагадаємо, детективи НАБУ направили Генпрокурору Ірині Венедіктовій проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою голови ОАСК Павла Вовка та ще трьох суддів, які систематично не з’являються на засідання до ВАКС щодо розгляду клопотань про обрання їм запобіжних заходів у межах справи так званих “плівок ОАСК”.

Як вже повідомляв УНН, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл.

Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.