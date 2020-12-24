Прямо на корпоративе: НАБУ вручило главе ОАСК Вовку повестку в суд

"23 декабря 2020 года детективы Национального бюро вручили лично председателю Окружного административного суда города Киева повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. НАБУ и САП ждут подозреваемого 5 января 2021 года на следующем судебном заседании ВАКС, где он будет иметь возможность защитить свои права и интересы в состязательном процессе", - говорится в сообщении.

Указано, что вручение повестки произошло во время празднования, организованного бывшим народным депутатом Украины, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании, как отмечается, объявленный в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость.

Добавим, что экс-нардеп, журналист и ныне чиновник Сергей Лещенко сообщил, что Вовк был на новогоднем корпоративе якобы у экс-регионала Сергея Кивалова, ныне ректора юридического университета в Одессе.

Кроме него, как указано, там присутствовали и председатель и судьи Конституционного Суда Украины, которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном производстве относительно захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), создания искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей.

"Вручение повестки при приведенных обстоятельствах обусловлено тем, что председатель ОАСК уже более трех месяцев игнорирует свой долг как подозреваемого появиться к следственному судье. Еще в октябре 2020 года НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционного суд ходатайство об избрании главе ОАСК меры пресечения. Однако судебные заседания по рассмотрению этого вопроса не происходили из-за неявки подозреваемого", - отмечается в сообщении.

Поэтому, как сообщается, следствие прибегло к другим способам вызова подозреваемого, отправляя повестки по месту его работы. Однако и здесь возникло препятствие: аппарат суда сообщал НАБУ о невозможности вручения повесток "в связи с отказом лица от их получения".

Напомним, детективы НАБУ направили Генпрокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей председателя ОАСК Павла Вовка и еще трех судей, которые систематически не являются на заседание в ВАКС по рассмотрению ходатайств об избрании им меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

Как уже сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.