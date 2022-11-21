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“Прямих наслідків зараз не буде, росія ще в 2020 році про це потурбувалася” - політолог прокоментував рішення суду у справі МН17

“Прямих наслідків зараз не буде, росія ще в 2020 році про це потурбувалася” - політолог прокоментував рішення суду у справі МН17

Київ • УНН

 • 388979 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Поки що практичних наслідків від вироку суду щодо збиття малайзійського "Боїнгу" не варто очікувати. Видавати винних росія не буде, адже внесла поправки до конституції про перевагу внутрішнього законодавства над міжнародним. А без свідчень виконавців не вдастся притягнути до відповідальності і безпосередньо російське керівництво. Про це в коментарі УНН розповів політолог Максим Ялі.

Цитата

«Це лише перше рішення, на весну очікуються нові. Тобто, це лише початок процесу, і він буде ще тривати. Щодо наслідків та вироку трьом із чотирьох обвинувачених: прямих наслідків зараз не буде, тому що росія ще в 2020 році про це потурбувалася, коли змінювала конституцію і ввела поправки про те, що внутрішнє законодавство має перевагу над міжнародним. Тому рішення міжнародних судів, тим більше нідерландського, не є обов’язковим до виконання. З точки зору внутрішнього законодавства, у них немає жодних зобов’язань видати цих злочинців. Тож, поки путін перебуває при владі, поки в росії не будуть поновлені угоди про верховенство міжнародних інстанцій, нічого не зміниться», – розповів Ялі.

Деталі

Говорячи про те, чим це рішення важливе, якщо весь світ і раніше розумів причетність росії до збиття малайзійського "Боїнгу", він вказав, що тим, що тепер це ухвалено де-юре. Адже для міжнародної спільноти, для демократичного світу лише суд визначає винних.

«Це дає змогу родичам загиблих принаймні вимагати, зокрема, від Нідерландів вести перемовини з росією про виплату компенсацій. Але це буде тривалий час, особливо зараз, коли Нідерланди допомагають Україні зброєю і фінансами. Окрім того, росія не погодиться на це, тому що таким чином вона визнає свою провину. А вона її не визнає - уже були офіційні заяви від російських посадовців щодо невизнання цих вироків. Тож, з практичної точки зору поки не слід очікувати результатів. Тим більше, що там ціла низка судових позовів, і вже було анонсовано нідерландською стороною наступні вироки», – зазначив політолог.

Також, з його слів, не вдасться поки притягнути до відповідальносіт і російське керівництво, адже для цього необхідно надати відповідні докази. Поки що їх немає.

«Ніхто не давав свідчення. А без надання свідчень безпосередніх виконавців не слід очікувати на подібні вироки. Мають бути свідки, які нададуть докази. Або, як в цьому випадку, використати як докази перехоплення розмов СБУ цих злочинців. Проте, навряд чи путін особисто телефонував і віддавав накази», – додав політолог.

Доповнення

17 листопада суд у Нідерландах дійшов висновку, що пасажирський літак Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines збили зенітно-ракетним комплексом "Бук", ракету випустили з боку тимчасово окупованого селища Первомайське Донецької області.

Окружний суд міста Гаага визнав винними та засудив до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були допомогами у збитті літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 з Амстердама. Внаслідок цього страшного злочину 298 невинних людей втратили життя.

Рішення суду є знаковою подією на шляху встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за скоєні злочини, заявили у МЗС України.

Міністерство закордонних справ рф розкритикувало вердикт і заявило, що це нібито “завдає репутаційного удару по всій судовій системі Нідерландів”.

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