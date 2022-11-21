“Прямих наслідків зараз не буде, росія ще в 2020 році про це потурбувалася” - політолог прокоментував рішення суду у справі МН17

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«Це лише перше рішення, на весну очікуються нові. Тобто, це лише початок процесу, і він буде ще тривати. Щодо наслідків та вироку трьом із чотирьох обвинувачених: прямих наслідків зараз не буде, тому що росія ще в 2020 році про це потурбувалася, коли змінювала конституцію і ввела поправки про те, що внутрішнє законодавство має перевагу над міжнародним. Тому рішення міжнародних судів, тим більше нідерландського, не є обов’язковим до виконання. З точки зору внутрішнього законодавства, у них немає жодних зобов’язань видати цих злочинців. Тож, поки путін перебуває при владі, поки в росії не будуть поновлені угоди про верховенство міжнародних інстанцій, нічого не зміниться», – розповів Ялі.

Деталі

Говорячи про те, чим це рішення важливе, якщо весь світ і раніше розумів причетність росії до збиття малайзійського "Боїнгу", він вказав, що тим, що тепер це ухвалено де-юре. Адже для міжнародної спільноти, для демократичного світу лише суд визначає винних.

«Це дає змогу родичам загиблих принаймні вимагати, зокрема, від Нідерландів вести перемовини з росією про виплату компенсацій. Але це буде тривалий час, особливо зараз, коли Нідерланди допомагають Україні зброєю і фінансами. Окрім того, росія не погодиться на це, тому що таким чином вона визнає свою провину. А вона її не визнає - уже були офіційні заяви від російських посадовців щодо невизнання цих вироків. Тож, з практичної точки зору поки не слід очікувати результатів. Тим більше, що там ціла низка судових позовів, і вже було анонсовано нідерландською стороною наступні вироки», – зазначив політолог.

Також, з його слів, не вдасться поки притягнути до відповідальносіт і російське керівництво, адже для цього необхідно надати відповідні докази. Поки що їх немає.

«Ніхто не давав свідчення. А без надання свідчень безпосередніх виконавців не слід очікувати на подібні вироки. Мають бути свідки, які нададуть докази. Або, як в цьому випадку, використати як докази перехоплення розмов СБУ цих злочинців. Проте, навряд чи путін особисто телефонував і віддавав накази», – додав політолог.

Доповнення

17 листопада суд у Нідерландах дійшов висновку, що пасажирський літак Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines збили зенітно-ракетним комплексом "Бук", ракету випустили з боку тимчасово окупованого селища Первомайське Донецької області.

Окружний суд міста Гаага визнав винними та засудив до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були допомогами у збитті літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 з Амстердама. Внаслідок цього страшного злочину 298 невинних людей втратили життя.

Рішення суду є знаковою подією на шляху встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за скоєні злочини, заявили у МЗС України.

Міністерство закордонних справ рф розкритикувало вердикт і заявило, що це нібито “завдає репутаційного удару по всій судовій системі Нідерландів”.