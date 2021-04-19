Провокація з консулом в РФ: Україна направила ноту російському дипломату, у нього є 72 години, щоб покинути країну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Російський дипломат з сьогоднішнього дня має 72 години для того, щоб залишити територію України, йому було направлено відповідну ноту. Інформацію про це УНН підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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Так, Ніколенко підтвердив, що нота була направлена сьогодні. Отже, старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин.
Зазначимо, йдеться про одного з радників посольства Російської Федерації у Києві на прізвище Чєрніков.
Також речник МЗС проінформував УНН про те, що наразі вирішується питання про повернення на Батьківщину українського дипломата.
“Відповідно до вимоги російської сторони, він має залишити територію РФ впродовж 72 годин, починаючи із сьогодні”, — додав Ніколенко.
Контекст
17 квітня стало відомо, що ФСБ РФ затримала в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України. Дипломата затримали нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.
Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко розповів, що російські правоохоронці затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Після чого дипломат прибув до української дипустанови.
Того ж дня Росія заявила про небажаність перебування на її території українського консула та рекомендувала покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня цього року.
За словами заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна, затримання ФСБ РФ в Санкт-Петербурзі консула — це чергова провокація держави-агресора стосовно України на фоні військової ескалації вздовж українських кордонів.
У відповідь Україна заявила, що висилає старшого дипломата посольства Росії в Києві.