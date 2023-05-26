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Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень на п'яти напрямках – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, відбулось 18 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Повідомляється, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же - завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Вугледару, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару поблизу Степового Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

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