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13 марта, 19:26 • 46044 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103852 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107158 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107362 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101508 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94475 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110145 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131325 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170939 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток произошло 18 боевых столкновений на пяти направлениях - Генштаб

В течение суток произошло 18 боевых столкновений на пяти направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 119228 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, состоялось 18 боевых столкновений на указанных участках фронта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Старые Вирки, Павловка, Волфино, Басовка, Запселье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичное, Малая Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же - нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Верхнекамянское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечино. Нанес авиаудары в районах Григорьевки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеских обстрелов подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудар в районе Угледара, осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар вблизи Степного Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львовское, Антоновка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

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