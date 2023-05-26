В течение суток произошло 18 боевых столкновений на пяти направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, состоялось 18 боевых столкновений на указанных участках фронта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Землянок Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Старые Вирки, Павловка, Волфино, Басовка, Запселье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Караичное, Малая Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Двуречная, Масютовка, Кисловка, Каменка Харьковской области и Стельмаховка - Луганской.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же - нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Верхнекамянское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечино. Нанес авиаудары в районах Григорьевки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеских обстрелов подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиаудар в районе Угледара, осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Угледар и Пречистовка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар вблизи Степного Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львовское, Антоновка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.
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