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Протока Босфор перекрита через поломку танкера, який прямував з Росії

Протока Босфор перекрита через поломку танкера, який прямував з Росії

Київ • УНН

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Транзит суден через Босфор припинено через несправність танкера Sredina, що прямував з Новоросійська. Судно з поламаним двигуном заблокувало північний вхід у протоку, до нього направлені буксири.

Транзит суден через протоку Босфор припинено в обох напрямках через несправність 171-метрового нафтоналивного танкера Sredina. За даними сервісу Marine Traffic, судно прямувало з Новоросійська до лівійського Бенгазі, передає УНН

Деталі

Про тимчасову зупинку проходу через протоку повідомило головне управління берегової охорони Туреччини в соцмережі X. Відомство стверджує, що судно прямувало з Румунії до Лівії. У танкера, що ходить під прапором Панами, несправний двигун. Поломка сталася біля північного входу у протоку Босфор. До судна направлені буксири.

Нафтовий танкер, який прямував з рф до Китаю, зламався і перекрив рух через Босфор23.08.23, 09:01 • 1559128 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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