Пролив Босфор перекрыт из-за поломки танкера, который направлялся из России
Киев • УНН
Транзит судов через Босфор приостановлен из-за неисправности танкера Sredina, следовавшего из Новороссийска. Судно с поломанным двигателем заблокировало северный вход в пролив, к нему направлены буксиры.
Транзит судов через пролив Босфор прекращен в обоих направлениях из-за неисправности 171-метрового нефтеналивного танкера Sredina. По данным сервиса Marine Traffic, судно направлялось из Новороссийска в ливийский Бенгази, передает УНН.
Детали
О временной остановке прохода через пролив сообщило главное управление береговой охраны Турции в соцсети X. Ведомство утверждает, что судно направлялось из Румынии в Ливию. У танкера, ходящего под флагом Панамы, неисправен двигатель. Поломка произошла у северного входа в пролив Босфор. К судну направлены буксиры.
Нафтовий танкер, який прямував з рф до Китаю, зламався і перекрив рух через Босфор23 августа 2023, 06:01 • 1559038 просмотров