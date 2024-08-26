Пролив Босфор перекрыт из-за поломки танкера, который направлялся из России

Транзит судов через пролив Босфор прекращен в обоих направлениях из-за неисправности 171-метрового нефтеналивного танкера Sredina. По данным сервиса Marine Traffic, судно направлялось из Новороссийска в ливийский Бенгази, передает УНН.

Детали

О временной остановке прохода через пролив сообщило главное управление береговой охраны Турции в соцсети X. Ведомство утверждает, что судно направлялось из Румынии в Ливию. У танкера, ходящего под флагом Панамы, неисправен двигатель. Поломка произошла у северного входа в пролив Босфор. К судну направлены буксиры.

Нафтовий танкер, який прямував з рф до Китаю, зламався і перекрив рух через Босфор