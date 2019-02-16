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Протести "жовтих жилетів": поліція затримала 26 осіб в Парижі

Протести "жовтих жилетів": поліція затримала 26 осіб в Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Поліція затримала 26 учасників маніфестацій руху "жовтих жилетів" в Парижі в суботу. Про це повідомляє телеканал BFM, передаэ УНН.

Протягом дня учасники протесту кілька разів вступали в сутички з поліцією і жандармами, одна з найбільш великих сутичок сталася на площі перед Палацом інвалідів в 7 окрузі. Після того, як поліція застосувала сльозогінний газ, натовп розбилася на кілька груп і перебралася на інший берег Сени.

Зараз "жовті жилети" намагаються прорватися на Єлисейські поля з кількох прилеглих вулицях, проте поліція регулярно присікає це. Проте, на торговому проспекті разом з туристами можна було помітити окремих людей в жовтих жилетах.

Згідно з останніми даними, в Парижі на вулиці вийшли близько 5 тисяч осіб, в той час, як по всій країні набралося 41,5 тисяч маніфестантів. Минулої суботи в цей же час правоохоронні органи нарахували в Парижі 4 тис. чоловік, а по країні цифра склала 51,4 тис маніфестантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція Франції застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів"

Раніше УНН повідомляв, що учасники руху "жовтих жилетів" збираються в районі Тріумфальної арки в центрі Парижа і перекрили рух по Єлисейських полях напередодні 14-ї за рахунком суботньої маніфестації.

Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.

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