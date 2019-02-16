Протесты "желтых жилетов": полиция задержала 26 человек в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Полиция задержала 26 участников манифестаций движения "желтых жилетов" в Париже в субботу. Об этом сообщает телеканал BFM, передаэ УНН.
В течение дня протестующие несколько раз вступали в столкновения с полицией и жандармами, одна из наиболее крупных стычек произошла на площади перед Дворцом инвалидов в 7 округе. После того, как полиция применила слезоточивый газ, толпа разбилась на несколько групп и перебралась на другой берег Сены.
Сейчас "желтые жилеты" пытаются прорваться на Елисейские поля по нескольким прилегающим улицам, однако полиция регулярно пресекает это. Тем не менее, на торговом проспекте вместе с туристами можно было заметить отдельных людей в желтых жилетах.
Согласно последним данным, в Париже на улицы вышли около 5 тыс. человек, в то время, как по всей стране набралось 41 500 манифестантов. В минувшую субботу в это же время правоохранительные органы насчитали в Париже 4 тыс. человек, а по стране цифра составила 51,4 тысяч манифестантов.
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Ранее УНН сообщал, что участники движения "желтых жилетов" собираются в районе Триумфальной арки в центре Парижа и перекрыли движение по Елисейским полям накануне 14-й по счету субботней манифестации.
Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.