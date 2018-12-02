Протести у Франції: кількість жертв досягла трьох

"В ніч з суботи на неділю у французькому окрузі Арле в департаменті Бош-дю-Рон в ДТП загинув водій фургона, який врізався у вантажівку, яка зупинилася через барикади протестуючих. Таким чином кількість загиблих досягла трьох", - сказано у повідомлені.

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Як раніше інформував УНН, в минулі вихідні у Франції поновилися масові протести "жовтих жилетів". Зіткнення на Єлисейських Полях тривали з ранку до пізньої ночі. За даними МВС, в 1619 демонстраціях взяли участь 106 тис. чоловік, при цьому 130 осіб було заарештовано, з них 42 - в Парижі.



Раніше повідомлялось про трьох загиблих.



Як раніше інформував УНН, рух "жовтих жилетів" з'явився у Франції в знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.



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З 17 листопада по країні прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили в Парижі. Минулої суботи, за даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в маніфестаціях по всій Франції взяли участь понад 103 тисяч осіб, а всього за день було організовано понад 1,5 тис. акцій протесту. Влада заявила, що уряд не відмовиться від взятого раніше курсу, проте запевнила, що змінить підхід. Консультації в уряді триватимуть протягом трьох місяців.