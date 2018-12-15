Протести у Франції: кількість затриманих продовжує зростати
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Поліція Франції заявила, що сьогодні в акціях протесту "жовтих жилетів" бере участь 16 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.
"16 тисяч осіб бере участь у протестах. У нас 199 блокад. 85 чоловік заарештовані, 46 з них взяті під варту", - сказано у повідомлені.
Спочатку повідомлялось про 37 затриманих, а потім про 59. Поліція також застосувала сльозогінний газ.
Як повідомляв УНН, у наслідок масових акцій протесту так званих "жовтих жилетів" у Франції вже загинуло шестеро людей.
Раніше, про готовність вийти в суботу на маніфестації заявили 60 тис. активістів руху. У зв'язку з цим, поліція Парижа посилила охорону громадського порядку - залучено 8 тис. правоохоронців.
По всій Франції мобілізовані 89 тис. поліцейських для охорони порядку через можливість нових протестів.
Нагадаємо, акції протестного руху так званих "жовтих жилетів" не вщухають у Франції з середини листопада.