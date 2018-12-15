Протесты во Франции: количество задержанных продолжает расти
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Полиция Франции заявила, что сегодня в акциях протеста "желтых жилетов" принимает участие 16 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.
"16000 человек участвует в протестах. У нас 199 блокад. 85 человек арестованы, 46 из них взяты под стражу", - говорится в сообщении.
Сначала сообщалось о 37 задержанных, а затем о 59. Полиция также применила слезоточивый газ.
Как сообщал УНН, в результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов" во Франции уже погибли шесть человек.
Ранее о готовности выйти в субботу на манифестации заявили 60 тыс. активистов движения. В связи с этим, полиция Парижа усилила охрану общественного порядка - привлечено 8 тыс. правоохранителей.
По всей Франции мобилизованы 89 тыс. полицейских для охраны порядка из-за возможности новых протестов.
Напомним, акции протестного движения так называемых "желтых жилетов" не утихают во Франции с середины ноября.