Протесты во Франции: количество задержанных продолжает расти

"16000 человек участвует в протестах. У нас 199 блокад. 85 человек арестованы, 46 из них взяты под стражу", - говорится в сообщении.

Сначала сообщалось о 37 задержанных, а затем о 59. Полиция также применила слезоточивый газ.

Как сообщал УНН, в результате массовых акций протеста так называемых "желтых жилетов" во Франции уже погибли шесть человек.



Ранее о готовности выйти в субботу на манифестации заявили 60 тыс. активистов движения. В связи с этим, полиция Парижа усилила охрану общественного порядка - привлечено 8 тыс. правоохранителей.



По всей Франции мобилизованы 89 тыс. полицейских для охраны порядка из-за возможности новых протестов.

Напомним, акции протестного движения так называемых "желтых жилетов" не утихают во Франции с середины ноября.