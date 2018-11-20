Протести у Франції: кількість постраждалих збільшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Франції кількість постраждалих під час акцій протесту проти підняття цін на бензин і зростання податків збільшилася до 528 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM.
"Кількість постраждалих збільшилась до 528 осіб. 92 поліцейські були поранені з них 17 серйозно", - сказано у повідомлені.
Станом на 18 листопада всього в 2034 акціях взяли участь 287 710 протестувальників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, про смерть одного з потерпілих в ході протестів.
Як раніше інформував УНН, французькі правоохоронні органи затримали 117 осіб у ході акцій протесту в суботу проти зростання цін на автомобільне паливо.
Масові акції протесту проти зростання цін на бензин та дизельне паливо почалися в суботу по всій території Франції. Ініціаторами виступили у соціальних мережах жителі країни, а також ряд профспілок і політичних партій. Маніфестанти із ранку почали перекривати деякі ділянки французьких доріг. У деяких регіонах демонстранти блокували доступ до бензоколонок.
Раніше влада Франції оголосила, що з 1 січня 2019 року ціна на бензин зросте на три центи, а на дизельне паливо — на 6,5 цента. Однією зі складових зростання є податок на викид парникових газів, який вводиться урядом. Як заявив у середу прем’єр-міністр Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей збір, незважаючи на будь-які протести.