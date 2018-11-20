Протесты во Франции: число пострадавших увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во Франции число пострадавших во время акций протеста против повышения цен на бензин и рост налогов увеличилось до 528 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.
"Количество пострадавших увеличилось до 528 человек. 92 полицейские были ранены из них 17 серьезно", - говорится в сообщении.
По состоянию на 18 ноября всего в 2034 акциях приняли участие 287 710 протестующих.
Напомним, ранее сообщалось, о смерти одного из пострадавших в ходе протестов.
Как ранее информировал УНН, французские правоохранительные органы задержали 117 человек в ходе акций протеста в субботу против роста цен на автомобильное топливо.
Массовые акции протеста против роста цен на бензин и дизельное топливо начались в субботу по всей территории Франции. Инициаторами выступили в социальных сетях жители страны, а также ряд профсоюзов и политических партий. Манифестанты с утра начали перекрывать некоторые участки французских дорог. В некоторых регионах демонстранты блокировали доступ к бензоколонок.
Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 цена на бензин вырастет на три цента, а на дизельное топливо - на 6,5 цента. Одной из составляющих роста есть налог на выброс парниковых газов, который вводится правительством. Как заявил в среду премьер-министр Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот сбор, несмотря на любые протесты.