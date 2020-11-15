Протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила пів тисячі, є постраждалі

“Сьогодні біля станції метро "Пушкінська" осколком світло-шумової гранати приблизно о 13:00 поранили жінку. Її посадили на бордюр одного з виходів метро, очевидець збігав в аптеку, купив бинт і антисептик. Жінці зупинили кров, перев'язали ногу і дочекалися приїзду швидкої допомоги, яка її забрала. За словами жінки, граната вибухнула практично у неї під ногами”, - повідомляє TUT.BY.

Так, силовики застосовують спецзасоби, що ЗМІ підтвердили і в МВС країни.

Станом на 17:07, у списках затриманих — вже 506 прізвищ, повідомляє правозахисний центр “Вясна”. Більшість - у Мінську.

Додамо, що близько 15:30 за київським часом, у столиці Білорусі представники силових структур вдалися до жорстких дій стосовно активістів, за 9 хвилин було розігнано понад пів тисячі демонстрантів.

Нагадаємо, що опівдні, в білоруській столиці Мінську, де тривають протести після серпневих президентських виборів, сьогодні, 15 листопада, на тлі збору людей на марш у пам’ять про загиблого активіста Романа Бондаренка, почалися жорсткі затримання, поблизу станції метро “Пушкінська” було чутно вибухи.



