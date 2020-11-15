Протести у Мінську: силовики “зачистили” Площу змін, вже понад 300 затриманих

“Всього зачистка "Площі змін“ зайняла 9 хвилин. Зараз площа абсолютно порожня. Силовики зірвали плакати, які висіли на меморіалі”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на вулиці Червякова в Мінську весь вільний простір зайнято силовиками і їхнім транспортом. Людей запихають в переповнені автозаки. Деяким громадянам влізти “допомагають” ударами кийків.

Станом на 15:42, у списках затриманих — вже 330 прізвищ, повідомляє правозахисний центр “Вясна”.

Нагадаємо, що опівдні, в білоруській столиці Мінську, де тривають протести після серпневих президентських виборів, сьогодні, 15 листопада, на тлі збору людей на марш у пам’ять про загиблого активіста Романа Бондаренка, почалися жорсткі затримання, поблизу станції метро “Пушкінська” було чутно вибухи.



